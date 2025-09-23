Врач Сережина предупредила, что молочные продукты снижают всасывание железа

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с «Известиями» рассказала, что низкий уровень гемоглобина вызывает слабость, головокружение, ухудшение внимания и снижение иммунитета. Доктор подчеркнула важность контроля показателей гемоглобина для всех возрастов и обоих полов, так как длительный дефицит может привести к анемии.

Как отметила эксперт, гемоглобин — это железосодержащий белок эритроцитов, который доставляет кислород от легких к тканям. Его снижение приводит к нехватке кислорода в клетках.

Для повышения уровня гемоглобина врач рекомендовала употреблять продукты, богатые гемовым железом: нежирную говядину и телятину, печень и почки, жирную рыбу, яичные желтки. Также полезны растительные источники железа: цельнозерновые каши, бобовые, свекла, морковь, картофель, шпинат, зелень, морская капуста и лесные грибы.

«Есть важные практические замечания. Кальций снижает всасывание железа, поэтому сочетание молочных продуктов и богатых железом блюд стоит избегать», — предупредила врач.

При дефиците фолатов полезны бобовые, спаржа, артишоки, листовые овощи, свекла, брокколи, брюссельская капуста, цитрусовые, орехи, семена, печень и зародыши пшеницы. При недостатке витамина B12 рекомендуются мясные продукты, печеночные блюда, рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты.

Сережина подчеркнула, что питание — важная часть коррекции, но не замена диагностики и лечения. При симптомах или снижении уровня гемоглобина необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и подбора схемы лечения.