Врач Сережина предупредила, что аллергия на пыльцу может спровоцировать обострение астмы

Весна — время, когда многие люди с астмой сталкиваются с обострениями из-за пыльцевой аллергии и других факторов. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям» , как распознать симптомы и уменьшить контакт с аллергенами.

Астма часто обостряется весной у людей с аллергией на пыльцу деревьев и других растений, а также на грибковые аллергены. Но дело не только в пыльце. В это время года появляется много дополнительных триггеров: перепады температуры воздуха, испарения и другие факторы, которые тоже могут провоцировать приступы.

Основным проявлением астмы является кашель с затрудненным выдохом. Пациентам сложно выдыхать воздух, и кашель может сопровождаться выделением густой, вязкой мокроты. Хрипы в легких и бронхах возникают из-за того, что мокрота плохо отходит. Со временем учащение приступов приводит к ощущению нехватки воздуха, одышке, тревожности и паническим реакциям.

Лечение назначает аллерголог, подбирая препараты индивидуально. Но есть общие меры, которые позволяют облегчить состояние. Прежде всего, необходимо минимизировать контакт с аллергенами, определив, какие именно факторы провоцируют реакцию.

Гипоаллергенный рацион также имеет существенное значение. Из питания исключают перекрестные аллергены, а блюда делают максимально простыми — без сложных сочетаний и большого количества ингредиентов.

Врач рекомендовала готовиться к сезону цветения заранее: корректировать питание, снижать контакт с аллергенами и подбирать терапию. Подготовительный период обычно приходится на время отсутствия пыльцы — с ноября по март.

Немедленное обращение к врачу требуется, если человек слишком часто использует ингалятор для облегчения состояния. Если препарат приходится применять каждые несколько минут, это свидетельствует о серьезном ухудшении и может привести к тяжелым последствиям.