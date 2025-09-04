Врач Сережина посоветовала отказаться от консервирования овощей в пользу заморозки

Врач Вера Сережина поделилась с РИАМО методами, которые помогают сделать заготовки не только вкусными, но и максимально полезными.

Как пояснила специалист, сахар, соль и маринад в составе блюда оказывают негативное влияние на здоровье. Кроме того, при консервации сохраняется лишь часть полезных свойств плода. Эксперт предложила в качестве альтернативы сушку.

«В высушенной петрушке содержание железа в несколько раз выше, чем в свежей, а сушеные тимьян и орегано богаты кальцием и магнием. Сушке прекрасно поддаются клубника, клюква, вишня, черноплодная рябина и другие ягоды», — отметила медик.

Также доктор обратила внимание на замораживание как еще один эффективный метод заготовки. Быстрозамороженные вишня, клубника, черника, голубика или смородина идеально подходят для десертов, украшения блюд и добавления в творог, добавил сайт KP.RU.