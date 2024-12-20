Врач Сережина посоветовала не есть перед сном фрукты

Из-за большого содержания фруктозы — природного сахара, который организм перерабатывает в глюкозу, уровень сахара в крови может резко подняться. Это приводит к скачкам инсулина и нагрузке на поджелудочную железу, что впоследствии вызывает бессонницу и изжогу. Особенно это касается бананов и манго, передает «Инфо 24».

Кроме того, клетчатка, которой богаты фрукты, требует времени для переваривания. Переедание фруктами на ночь может вызвать дискомфорт в желудке, ощущение тяжести, вздутие и повышенное газообразование. Это относится к яблокам, апельсинам и мандаринам.

Еще одна причина, по которой врач не советует есть фрукты перед сном, связана с особенностями метаболизма. Вечером обмен веществ замедляется, и излишки фруктовых сахаров, не переработанные организмом, могут превращаться в жировые отложения. Фрукты не обязательно приведут к набору веса, но перекус внесет свою лепту.