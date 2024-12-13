Врач Сережина порекомендовала не заниматься спортом на полный желудок из-за риска получить проблемы с пищеварением

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в беседе с изданием РИАМО посоветовала тем, кто занимается спортом, не нагружать организм на полный желудок. По словам медика, это может навредить пищеварительной системе.

Легкая прогулка, по словам собеседницы, после плотного обеда, напротив, пойдет на пользу. Человек не будет испытывать чувство тяжести.

«Тело перераспределяет кровь от органов пищеварения к мышцам, что может привести к чувству тяжести, изжоге или тошноте», — процитировал сайт kp.ru Сережину.

Ежедневные занятия спортом не только стимулируют перистальтику, но и улучшают настроение, снижают уровень стресса и способствуют поддержанию здорового веса, добавила врач.