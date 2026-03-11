Врач Сережина отметила, что к пятому дню ОРВИ состояние человека должно значительно улучшиться

ОРВИ — это группа инфекций, которые вызывают более двухсот вирусов. Обычно болезнь длится от пяти до семи дней. Однако иногда она затягивается из-за осложнений. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям» , что к пятому дню острой респираторной вирусной инфекции состояние человека должно улучшиться. Если этого не произошло, и температура остается высокой или начинает расти, это может говорить о развитии осложнений.

Первые признаки ОРВИ неспецифичны: появляются усталость, слабость, головная боль, заложенность носа, боль или першение в горле.

«По этим симптомам невозможно определить, какой именно вирус вызвал заболевание. Поэтому при появлении первых признаков важно как можно раньше провести лабораторную диагностику», — пояснила специалист.

Ранняя диагностика позволяет определить возбудителя уже на второй–третий день болезни и подобрать правильную терапию. Например, при гриппе могут применяться специфические противовирусные препараты, а при присоединении бактериальной инфекции может потребоваться назначение антибиотиков.

Иногда температура резко снижается на фоне ухудшения состояния. Это неблагоприятный признак, который может указывать на развитие пневмонии и истощение иммунного ответа.

Если температура выше 39,5 градуса, резко ухудшилось самочувствие, снизился уровень кислорода в крови ниже 93%, появилась сильная одышка или потеря сознания, а также если высокая температура сохраняется более пяти дней, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Врач также предостерегла от попыток сбить температуру домашними экспериментами. Как отметила Вера Сережина, растирание спиртом или уксусом категорически противопоказано, поскольку спирт мгновенно всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывает интоксикацию, судороги, угнетение дыхания, резкий спазм сосудов.