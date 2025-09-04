Врач Сережина объяснила стресс после отпуска гормональными изменениями
Врач Вера Сережина поделилась с РИАМО причинами плохого самочувствия после отпуска и дала советы, как избежать недомогания.
По словам врача, во время пика положительных эмоций иммунитет укрепляется благодаря эйфории и эндорфинам. Однако затем происходит выброс кортизола — гормона стресса, что может привести к послеотпускному синдрому с такими проявлениями, как сыпь, головная боль и бессонница, написал KP.RU.
Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендует постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, соблюдать режим сна, правильно питаться и гулять.