Врач Сережина объяснила стресс после отпуска гормональными изменениями

Врач Вера Сережина поделилась с РИАМО причинами плохого самочувствия после отпуска и дала советы, как избежать недомогания.

По словам врача, во время пика положительных эмоций иммунитет укрепляется благодаря эйфории и эндорфинам. Однако затем происходит выброс кортизола — гормона стресса, что может привести к послеотпускному синдрому с такими проявлениями, как сыпь, головная боль и бессонница, написал KP.RU.

Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендует постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, соблюдать режим сна, правильно питаться и гулять.