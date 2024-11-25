Врач Сережина: недостаточно приготовленное мясо может содержать сальмонеллу и кишечную палочку

Мясо и другие продукты животного происхождения, не прошедшие достаточную термическую обработку, содержат множество бактерий и могут спровоцировать массу неприятностей со здоровьем. О рисках при употреблении недоготовленной пищи рассказала врач-эксперт Вера Сережина в интервью РИАМО.
Она отметила, что недожаренное мясо может содержать сальмонеллу, клостридии, кишечную палочку, листерию и другие бактерии. Особенно тяжело они переносятся детьми раннего возраста и пожилыми людьми.
В недоготовленной рыбе могут находиться источники токсинов, а также носители личинок гельминтов или вируса гепатита А. Чаще всего эти заболевания диагностируются лишь на поздних стадиях, добавила Сережина.
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