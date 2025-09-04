Врач Сережина назвала фруктовые чипсы полезной альтернативой перекусу

Эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в интервью РИАМО поделилась информацией о фруктовых чипсах как о здоровом варианте перекуса.

Врач подчеркнула, что современные технологии сушки позволяют минимизировать потерю полезных веществ в фруктах, сохраняя их максимально натуральными.

«Так получаются натуральные перекусы — фруктовые чипсы, или фрипсы, из яблок, груш, цитрусовых и других фруктов, нарезанных кружочками», — цитирует Сережину сайт RT.

Также доктор отметила, что фрукты и ягоды можно превратить в пастилу, которую затем нарезают и хранят в сухом месте. Сережина подчеркнула, что ключевым принципом при создании таких продуктов является сохранение их натуральности с минимальным добавлением сахара, соли и маринада.