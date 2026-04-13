Врач Сережина назвала дефицит сна основной причиной снижения либидо

Либидо отражает не только стремление к физической близости, но и общий уровень энергии и мотивацию человека. Об этом рассказала врач Вера Сережина в беседе с РИАМО .

По ее словам, отсутствие интереса к общению, работе и новым впечатлениям сигнализирует о внутреннем дисбалансе организма. Одной из ключевых причин снижения либидо медик назвала хронический стресс и недостаток сна.

«При дефиците сна повышается уровень кортизола, снижается мелатонин, а у мужчин на этом фоне уменьшается синтез тестостерона», — подчеркнула врач.

Также негативное влияние оказывает так называемая «дофаминовая гонка», вызванная стремлением к мгновенным удовольствиям от использования смартфонов и социальных сетей. В результате обычная близость перестает приносить прежние эмоции, появляется апатия и снижается мотивация.