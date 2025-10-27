Врач Сережина напомнила о важности чекапа после 50 лет

С возрастом организм претерпевает изменения, и особое внимание нужно уделять здоровью. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала РИАМО , как лабораторные методы помогают выявлять изменения на ранних стадиях.

Чекап — это комплекс исследований, направленный на выявление «слабых мест» в организме. Он особенно важен после 50 лет, так как многие возрастные изменения протекают скрытно, написал «Петербургский дневник».

По словам врача, сердечно-сосудистая система реагирует на возрастные изменения одной из первых. Лабораторные маркеры, такие как NT-proBNP, позволяют оценить вероятность развития сердечной недостаточности.

Определение витаминов D, B12 и фолиевой кислоты помогает оценить качество обмена веществ.