Врач Сережина: людям с поллинозом весной нужно принимать душ после каждой прогулки

Поллиноз проявляется слезоточивостью, чиханием и заложенностью носа, особенно от пыльцы березы. О подготовке к весеннему сезону аллергии рассказала врач-эксперт Вера Сережина в беседе с «Известиями» .

Как отметила специалист, чтобы избежать обострений, рекомендуется ограничить контакт с аллергенами, носить защитные очки и маски, а также принимать душ после прогулок.

Сережина посоветовала закрывать окна дома, использовать пылесосы с HEPA-фильтрами и регулярно делать влажную уборку. Для точной диагностики аллергии предлагается пройти аллергочип-тест.

Людям с бронхиальной астмой следует заранее проконсультироваться с пульмонологом и подготовить план действий на период цветения, подчеркнула врач.