Врач Сережина: добавки в алкоголе и красном мясе увеличивают риск развития рака

Врач-эксперт Вера Сережина в беседе с РИАМО предупредила о вредных добавках в продуктах, которые могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний.

Канцерогены, вызывающие мутации клеток, бывают двух видов: эндогенные, производимые самим организмом, и экзогенные, поступающие извне, включая токсины, копчености и химические консерванты, написал «ФедералПресс».

Алкоголь, независимо от вида, считается одним из главных факторов риска развития рака желудка, печени и груди. Красное мясо, полезное для кроветворения, при чрезмерном употреблении выделяет вещества, раздражающие слизистую кишечника. Мясные полуфабрикаты или колбасные изделия часто содержат нитраты, преобразующиеся в организме в опасные соединения.

Некоторые фрукты и овощи также становятся источником нитратов из-за переизбытка удобрений. Продукты, обработанные химикатами для сохранения внешнего вида, представляют особую опасность для здоровья, отметила медик.