Врач Сережина: дефицит железа может спровоцировать выпадение волос у подростков

Врач Вера Сережина перечислила причины выпадения волос у подростков. Одна из них — отсутствие головного убора в холодное время года, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По словам медика, молодые люди нередко пренебрегают защитой головы от мороза, что приводит к спазмам сосудов кожи.

«В результате волосяные луковицы начинают недополучать необходимые питательные вещества, их питание ухудшается, и волосы начинают выпадать. Этот фактор особенно заметен зимой и весной», — пояснила специалист.

Другой возможной причиной Сережина назвала недостаток железа, вызванный неправильным питанием. Подростки часто предпочитают фастфуд, забывая о необходимости сбалансированного рациона. Недостаточное поступление микроэлемента ухудшает состояние волос, делая их тонкими, слабыми и склонными к выпадению.