Врач Сережина: чистка зубов с бутилированной водой поможет избежать отравления в отпуске

Врач Вера Сережина рассказала, как избежать пищевого отравления в путешествиях. В беседе с РИАМО эксперт посоветовала обращать внимание на качество воды.

Если возникают сомнения, стоит использовать для гигиенических процедур, например чистки зубов, бутилированный вариант, отметила специалист.

Она также рекомендовала как можно чаще мыть руки и с осторожностью подходить к выбору пищи. Так, лучше отказаться от уличной еды и сложных блюд с сырыми ингредиентами, добавила газета «Петербургский дневник».