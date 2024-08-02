Врач Сережина: чистка зубов с бутилированной водой поможет избежать отравления в отпуске

Врач Вера Сережина рассказала, как избежать пищевого отравления в путешествиях. В беседе с РИАМО эксперт посоветовала обращать внимание на качество воды.

Если возникают сомнения, стоит использовать для гигиенических процедур, например чистки зубов, бутилированный вариант, отметила специалист.

Она также рекомендовала как можно чаще мыть руки и с осторожностью подходить к выбору пищи. Так, лучше отказаться от уличной еды и сложных блюд с сырыми ингредиентами, добавила газета «Петербургский дневник».

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте