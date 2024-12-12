Врач Серебрянский: во время перебоев атмосферного давления чувствительным людям нельзя злоупотреблять кофе

Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с ОТР рассказал людям, которые страдают от гипертонии, как пережить резкий скачок атмосферного давления в ближайшие дни.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 14 и 15 декабря атмосферное давление в Москве снизится более чем на 15 единиц. Падение продолжится в понедельник, 16 декабря.

У людей, которые предчувствуют атмосферные скачки, могут начаться следующие симптомы: мигрень, давящие боли в сердце, подъем артериального давления, сонливость, бессонница. В такой период, по словам кардиолога, нельзя злоупотреблять снотворными и успокаивающими препаратами. Что касается кофе, допустимой считается доза в виде одной «маленькой чашечки».

Серебрянский призвал чувствительных людей полностью исключить алкоголь. Тот же совет он дал и водителям.