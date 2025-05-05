Врач Серебрянский рассказал о вреде черного кофе и чая для суставов

В этих продуктах содержится много пуриновых оснований, из которых образуется мочевая кислота. Она способствует развитию заболевания суставов — подагры. Кислота скапливается в наиболее нагруженных частях тела, таких как локти и колени.

Врач посоветовал не злоупотреблять красным мясом, особенно говядиной. Если пожилой человек хочет употреблять мясные супы, первый бульон нужно сливать, а мясо вываривать. Это необходимо для того, чтобы в супе не осталось солей мочевой кислоты. Серебрянский порекомендовал сдать анализы на уровень этой кислоты и далее проконсультироваться с врачом по поводу индивидуальной нормы потребления мяса.

Горох и фасоль тоже содержат пурины, но их можно добавлять в суп или салат в небольшом количестве. Без предварительных анализов есть бобовые в качестве гарнира не стоит. Также врач рекомендовал заменить черный чай на зеленый, а кофе — на цикорий.