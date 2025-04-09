Врач Сепп: злоупотребление энергетиками грозит развитием острого гепатита

Употребление энергетиков может привести к развитию острого гепатита из-за высокого содержания витамина В3. Об этом предупредил доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп в беседе с «Газете.Ru» .

«Наиболее чувствительным органом пищеварительной системы к избыточному потреблению энергетиков является печень. Описаны случаи острого гепатита у людей, регулярно употреблявших энергетические напитки», — объяснил врач.

По словам доктора, негативные последствия употребления энергетиков чаще всего связаны с нарушениями сердечно-сосудистой и нервной систем. Реже — пищеварительной системы и почек. Злоупотребление энергетиками также вызывает учащенное сердцебиение, нервное возбуждение, тремор конечностей и проблемы с ЖКТ.

Как отметил врач, были случаи аритмии и фибрилляции предсердий после употребления таких напитков. Кроме того, они могут вызывать расстройства эмоциональной сферы, необоснованный страх, депрессию, нарушения сна и аппетита. У людей, страдающих эпилепсией, возможны приступы после энергетиков, добавил Сепп.