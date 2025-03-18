Человеческий организм оснащен сложной защитной системой, активизирующейся при столкновении с патогенами. О методах укрепления иммунитета рассказал диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с « Известиями ».

По его словам, самые доступные пути активации иммунной системы включают физическую активность, закаливание и поддержание необходимого уровня витаминов.

«У сидящего на месте человека в минуту циркулирует от 3,5 до 5,5 литра крови. При нагрузке этот показатель возрастает в три-пять раз. Кроме того, иммунные клетки <…> быстрее разносятся по организму», — пояснил эксперт.

Семирядов указал на значительное влияние дефицита витаминов D и C, а также цинка и железа на защитные функции организма. Специалист рекомендовал регулярно отслеживать уровни нутриентов.