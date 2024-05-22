Врач Семирядов: продукты с глютеном противопоказаны людям с СИБР

Полностью исключить из рациона содержащие глютен продукты следует людям с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) и целиакией — повышенной чувствительностью к глютену. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов в беседе с «Российской газетой» .

По словам специалиста, после употребления подобных продуктов у таких пациентов появляются боли в животе и ухудшение самочувствия. Также повышаются риски развития аутоиммунного тиреоидита, различных аллергий, астмы, ринита и расстройства пищевого поведения.

Как сообщил RT, продукты с глютеном легко заменить. Так, существует выбор круп без глютена — гречка, рис, киноа, амарант.