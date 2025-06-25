Врач Семирядов предупредил об изменении вкусовых предпочтений из-за подсластителей

Некоторые люди постоянно испытывают желание съесть что-нибудь сладкое. Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал KP.RU , что одной из причин может быть употребление искусственных подсластителей, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах.

По словам медика, искусственные подсластители способны изменить вкусовые предпочтения человека.

«Когда люди привыкают к чрезмерно сладкому вкусу искусственных подсластителей, желание есть более сладкие продукты может усилиться», — пояснил специалист.

Он также отметил, что тягу к сладостям нередко спровоцируют стресс, гормональные перепады и проблемы со сном. В таких ситуациях организм ищет быструю энергию и требует простых углеводов.