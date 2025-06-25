Врач Семирядов предупредил об изменении вкусовых предпочтений из-за подсластителей

Некоторые люди постоянно испытывают желание съесть что-нибудь сладкое. Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал KP.RU, что одной из причин может быть употребление искусственных подсластителей, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах.
По словам медика, искусственные подсластители способны изменить вкусовые предпочтения человека.
«Когда люди привыкают к чрезмерно сладкому вкусу искусственных подсластителей, желание есть более сладкие продукты может усилиться», — пояснил специалист.
Он также отметил, что тягу к сладостям нередко спровоцируют стресс, гормональные перепады и проблемы со сном. В таких ситуациях организм ищет быструю энергию и требует простых углеводов.
Подросток по прозвищу «Большие яйца» ушел из Белого дома
Женщину с переломом грудного позвонка спасли в больнице в Красногорске
Дату переговоров с Украиной озвучат после выполнения гуманитарных договоренностей
Выпускники из Мытищ показали высокие результаты на ЕГЭ
Минтранс Подмосковья рассказал о ремонте двух мостов в Дмитрове
Подмосковные тяжелоатлеты выиграли 13 медалей на юниорском первенстве России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте