Врач Семирядов: дефицит витамина D и белка может вызывать тягу к сладкому

Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал в беседе с сайтом KP.RU о скрытых причинах тяги к сладостям.

По словам врача, постоянное желание съесть что-то сладкое — частый симптом внутренних сбоев в организме, вызванных нехваткой определенных микроэлементов и витаминов.

«У многих есть дефицитные состояния. Аппетит может расти при недостатке хрома, триптофана, белка, витамина D и так далее», — пояснил медик.

При витаминно-минеральном голодании, отметил эксперт, снижается уровень «гормона счастья» серотонина, что повышает аппетит и тягу к сладкому.

Кроме того, зачастую желание съесть лакомство возникает на фоне стресса, усталости и эмоционального выгорания. Организм использует переедание как способ защититься от негативных ощущений, рассказал Семирядов.