Врач Семиченков предупредил, что большой вес на тренажерах может привести к микронадрывам связок

Занимаясь в спортивном зале, лучше делать акцент на большое количество повторение, а не на увеличение веса. Об этом Life рассказал врач высшей категории, ортопед, травматолог, основатель медицинского центра «Кипарис» Павел Семиченков.

Он объяснил, что увеличивать вес нужно постепенно и осторожно. В противном случае можно заработать серьезные травмы.

«Это абсолютно недопустимо, так как такой подход может привести к нарушению целостности сустава, микронадрывам связок», — отметил врач.

Он добавил, что при слишком большом весе страдает техника выполнения упражнений. Именно это и приводит к травмам.