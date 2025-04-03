Врач Семенова: употребление свыше пяти литров воды в день опасно для здоровья

Употребление более пяти литров воды в день может привести к патологическим состояниям. Об этом рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ольга Семенова в беседе с сайтом News.ru .

По словам врача, избыток воды опасен тем, что из-за него снижается уровень натрия в организме и появляются судороги. Здоровые почки способны пропускать до 800–1000 мл жидкости в час, поэтому проблемы возникают, только если пить больше четырех-пяти литров в день.

В этом случае может развиться гипонатриемия — снижение уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания, сообщил MIR24.TV.

Люди с заболеваниями почек должны быть особенно осторожны. У них чрезмерное употребление воды может вызвать перегрузку этого органа.

Пациентам с сердечной недостаточностью и некоторыми эндокринологическими патологиями тоже стоит быть аккуратными. Жидкость у них плохо выводится из организма, вызывает отеки и ухудшение состояния. Если пить воду постепенно, передозировка почти невозможна, подчеркнула Семенова.