Врач Семенков пояснил, что абдоминальный рак — любое онкологическое заболевание органов брюшной полости
Доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета Алексей Семенков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что формально термина «абдоминальный рак» не существует.
Как пояснил специалист, условно к данному понятию относится любой вид онкологического заболевания, затрагивающего органы желудочно-кишечного тракта и брюшной полости.
«[Там] расположена печень, поджелудочная железа, есть забрюшинное пространство», — пояснил медик.
Профессор также затронул тему профилактики онкологических заболеваний ЖКТ, подчеркнув важность физической активности, правильного питания и контроля веса.