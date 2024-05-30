Врач Селиванова рассказала, что аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах

Людям, страдающим аллергией, не стоит садиться за руль при обострениях. Об этом «Газете.Ru». рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

Она объяснила, что одно из проявлений аллергии — это конъюнктивит. Глаза при нем слезятся, четкость зрения снижается.

«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз», — отметила врач.

Как добавило ИА НСН, также за рулем стоит носить солнцезащитные очки. Еще один важный фактор — это не забывать включать кондиционер.

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