Врач Селиванова рассказала, что аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах

Людям, страдающим аллергией, не стоит садиться за руль при обострениях. Об этом « Газете.Ru ». рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.

Она объяснила, что одно из проявлений аллергии — это конъюнктивит. Глаза при нем слезятся, четкость зрения снижается.

«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз», — отметила врач.

Как добавило ИА НСН, также за рулем стоит носить солнцезащитные очки. Еще один важный фактор — это не забывать включать кондиционер.