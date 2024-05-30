Врач Селиванова рассказала, что аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах
Людям, страдающим аллергией, не стоит садиться за руль при обострениях. Об этом «Газете.Ru». рассказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.
Она объяснила, что одно из проявлений аллергии — это конъюнктивит. Глаза при нем слезятся, четкость зрения снижается.
«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз», — отметила врач.
Как добавило ИА НСН, также за рулем стоит носить солнцезащитные очки. Еще один важный фактор — это не забывать включать кондиционер.
Певец Шарлот попал под пятое уголовное дело
Найдено архивное видео проб Заворотнюк на главную роль в «Моей прекрасной няне»
Более 180 пляжей прошли проверку на готовность к лету в Подмосковье
Свыше 70 тысяч цветов высадили в Химках к лету
Путин подписал указ о снятии Комаровой с поста главы ХМАО
Комиссия проверила реставрацию Ново-Никольского собора в Можайске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте