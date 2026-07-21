Врач Селезнева призвала не покупать нарезанные арбузы

Селезнева объяснила, что после повреждения кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. По ее словам, особенно быстро это происходит при высокой температуре, а внешне продукт может выглядеть свежим.

Селезнева предупредила, что покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках без холодильника может привести к пищевому отравлению. Она рекомендовала выбирать только целые плоды без повреждений, трещин и следов механического воздействия.

Перед употреблением врач посоветовала тщательно мыть кожуру под проточной водой. Если арбуз уже разрезан, хранить его нужно только в холодильнике и съесть в течение 24 часов, передает RT.