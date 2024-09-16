Врач Щучко: сон в белье не сохранит форму груди

Многие женщины считают, что грудь сохранит форму, если спать в нижнем белье. С точки зрения медицины эти суждения никак не подтверждаются фактами, рассказала врач онколог-маммолог «Клиники Фомина» Марина Щучко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, форма груди обусловлена генетическими и анатомическими особенностями. Также определенную роль играют неизбежные возрастные изменения, колебания веса, количество родов и периодов лактации.

Щучко отметила, что ночью бюстгалтер обязательно нужно снимать, чтобы избежать нарушения нормального оттока лимфы.

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