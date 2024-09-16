Врач Щучко: сон в белье не сохранит форму груди

Многие женщины считают, что грудь сохранит форму, если спать в нижнем белье. С точки зрения медицины эти суждения никак не подтверждаются фактами, рассказала врач онколог-маммолог «Клиники Фомина» Марина Щучко в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, форма груди обусловлена генетическими и анатомическими особенностями. Также определенную роль играют неизбежные возрастные изменения, колебания веса, количество родов и периодов лактации.
Щучко отметила, что ночью бюстгалтер обязательно нужно снимать, чтобы избежать нарушения нормального оттока лимфы.
Офицеров Популовского и Зорина заподозрили в получении крупной взятки
Песков заявил, что военные из США уже давно находятся в зоне СВО
Губернатор Подмосковья внес в Мособлдуму предложения о кадровых переменах в правительстве
Жительница Озер родила 10-го ребенка в перинатальном центре Коломны
Более 700 договоров заключили регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров с начала года
«Ни у кого не было конфликта». Нападение на челябинскую школу назвали беспричинным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте