Врач Щучко: сон в белье не сохранит форму груди

Многие женщины считают, что грудь сохранит форму, если спать в нижнем белье. С точки зрения медицины эти суждения никак не подтверждаются фактами, рассказала врач онколог-маммолог «Клиники Фомина» Марина Щучко в беседе с «Газетой.ru».