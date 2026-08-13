Врач Щербина рассказала, как выбрать SPF для защиты кожи

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Екатерина Щербина объяснила, когда использовать средства с SPF и как их правильно наносить, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Ультрафиолет остается главным фактором риска развития опухолей кожи. Щербина рекомендовала наносить крем на открытые участки кожи, если УФ-индекс в прогнозе погоды превышает два, даже в пасмурную погоду.

Для города и короткого пребывания на солнце врач посоветовала выбирать средства широкого спектра с защитой от UVA- и UVB-лучей и SPF не ниже 30. SPF 50 понадобится в южных регионах, во время долгих прогулок, после косметологических процедур и людям со светлой кожей.

Крем следует наносить за 15-20 минут до выхода, включая уши, шею, зоны вокруг глаз и губ. При долгом пребывании на улице защиту нужно обновлять каждые два часа, а также после купания или активного потоотделения.

Щербина уточнила, что ежедневный SPF не мешает выработке витамина D. В средней полосе России с октября по март постоянная защита обычно не требуется. Тональные средства с SPF не заменяют крем: их наносят слишком тонким слоем.