Врач Щербакова рассказала, что болезни сердца могут спровоцировать проблемы со слухом

Врач-оториноларинголог Яна Щербакова в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, что сердечно-сосудистые болезни могут спровоцировать проблемы со слухом. По словам медика, речь идет о гипертонии или атеросклерозе.

«Если клетка не получает достаточного питания, она прекращает свое существование и не восстанавливается — это вызовет сенсоневральную потерю слуха и чем больше клеток уничтожено, тем хуже слух», — пояснила специалист.

Как написал сайт kp.ru, инсульт, в случае поражения участков, отвечающих за слух или равновесие, также может вызвать нарушения вплоть до глухоты. На слух могут повлиять как сахарный диабет, так и ожирение, добавила Щербакова.

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