Врач Щепляев предупредил, что аллергия на татуировку может проявиться через несколько недель, месяцев или даже лет
Аллергия на татуировку может проявиться через несколько недель, месяцев или даже лет после нанесения, рассказал в беседе с RT врач-аллерголог-иммунолог Даниил Щепляев. Реакция кожи на пигмент может быть замедленной из-за постоянного контакта иммунной системы с чужеродным веществом.
Эксперт отметил, что аллергия может проявиться после воздействия ультрафиолетовых лучей. Например, после поездки на море кожа в месте татуировки может начать зудеть и опухать.
По словам врача, симптомы аллергии включают зуд, отек, покраснение, плотные узелки или бугристость в границах рисунка. В затяжных случаях в коже могут формироваться гранулемы.
Отдельно аллерголог упомянул о рисках, связанных с временными татуировками хной на курортах. По его словам, настоящая хна редко вызывает проблемы, но для стойкости и черного оттенка в состав часто добавляют парафенилендиамин — краситель из красок для волос. Это вещество может вызвать химический ожог и пожизненную чувствительность к красителю.
Врач посоветовал не пытаться лечить аллергию самостоятельно и обратиться к аллергологу и дерматологу. В большинстве случаев сводить татуировку не требуется, а реакции удается погасить консервативно.