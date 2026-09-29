Врач Савицкая рекомендовала заниматься физической активностью по 30 минут пять дней в неделю для здоровья сердца

Боль в груди с отдачей в руку, челюсть или спину, одышка при легкой нагрузке и внезапные отеки требуют срочного обращения к врачу. Об этом изданию pravda-nn.ru сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

По словам эксперта, насторожить также должны внезапная слабость, головокружение, потеря сознания и перебои в сердечном ритме. В таких ситуациях помощь медиков может потребоваться незамедлительно.

Для сохранения здоровья сердца Савицкая порекомендовала уделять умеренной физической активности по 30 минут пять дней в неделю, спать по семь-восемь часов в сутки и отказаться от вредных привычек. Врач также посоветовала ограничить фастфуд, сладости и соленые продукты, подчеркнув, что сокращение соли всего на один грамм в день ощутимо снижает риск гипертонии.