Врач Савицкая рассказала, что скрининг репродуктивного здоровья очень важен

Проблемы с репродуктивным здоровьем могут встречаться как у мужчин, так и у женщин и часто протекают без явных симптомов, что затрудняет их обнаружение. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая объяснила, что обследование направлено на выявление проблем с зачатием и беременностью, отметил сайт pravda-nn.ru .

Большинство заболеваний можно предотвратить с помощью регулярной диспансеризации. С 2024 года жители Нижнего Новгорода в возрасте от 18 до 49 лет смогут пройти скрининг на репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации.

По словам врача, скрининг помогает обнаружить заболевания репродуктивной системы на раннем этапе и эффективно их лечить.