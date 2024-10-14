Врач Савицкая рассказала, что скрининг репродуктивного здоровья очень важен

Проблемы с репродуктивным здоровьем могут встречаться как у мужчин, так и у женщин и часто протекают без явных симптомов, что затрудняет их обнаружение. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая объяснила, что обследование направлено на выявление проблем с зачатием и беременностью, отметил сайт pravda-nn.ru.
Большинство заболеваний можно предотвратить с помощью регулярной диспансеризации. С 2024 года жители Нижнего Новгорода в возрасте от 18 до 49 лет смогут пройти скрининг на репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации.
По словам врача, скрининг помогает обнаружить заболевания репродуктивной системы на раннем этапе и эффективно их лечить.
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