Врач Савицкая рассказала, что работа иммунной системы зависит от образа жизни

Примерно половина эффективности иммунной системы человека связана с образом жизни, который он ведет. Об этом pravda-nn.ru рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По ее словам, для поддержания иммунитета очень важно сбалансированное питание, богатое питательными веществами, витаминами и минералами, особенно с высоким содержанием белка, необходимого для построения клеток иммунной системы.

Качественный ночной отдых также способствует формированию новых иммунных клеток. Стрессы следует минимизировать, так как они могут уменьшать устойчивость организма к внешним воздействиям. Позитивное настроение укрепляет здоровье, поскольку иммунная, нервная и эндокринная системы тесно взаимодействуют.

Кроме того, регулярные физические упражнения и пребывание на свежем воздухе улучшают кровообращение, что позволяет иммунным клеткам эффективно распространяться по телу и выполнять защитные функции.