Врач Савицкая рассказала, что профилактику сердечных заболеваний нужно начинать с детства

По ее словам, в группе риска находятся люди с высоким артериальным давлением, повышенным уровнем сахара и холестерина в крови, а также с проблемами в работе почек. Однако риск развития заболевания также высок у тех, чьи близкие родственники страдали сердечно-сосудистыми недугами.

При этом атеросклероз, который является причиной 90% случаев сердечно-сосудистых заболеваний, формируется не за один день, а в течение 10-15 лет. Он может привести к тромбозу и инфаркту артерий сердца и головного мозга.



Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний нужно начинать с раннего возраста, уделяя особое внимание предотвращению употребления табака, а также пропаганде правильного питания и физической активности среди детей и молодежи.