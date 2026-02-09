Врач Савицкая призвала сократить количество соли в рационе ради здоровья сердца

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая поделилась информацией о методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт «Время Н» .

Как пояснила специалист, немедикаментозная профилактика включает в себя правильное питание, физическую активность и отказ от курения. Если факторы риска не удается скорректировать, применяют лекарства для контроля давления, холестерина и сахара.

По словам эксперта, здоровый рацион должен быть богат клетчаткой и содержать минимум жиров. Савицкая рекомендовала сократить количество соли до минимума, чтобы избежать нагрузки на сердце. Также следует исключить жирное мясо, масло, колбасы и трансжиры.