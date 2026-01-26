Врач Савицкая призвала контролировать уровень холестерина и глюкозы для профилактики хронических болезней

С 26 января по 1 февраля проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний. Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала ИА «Время Н» о рисках, связанных с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), которые являются причиной 70% смертей в России, из которых более 40% — преждевременные.

ХНИЗ — это хронические болезни, не передающиеся от человека к человеку. К ним относятся заболевания системы кровообращения, хронические болезни дыхания, онкология, эндокринные нарушения и другие.

По словам Савицкой, часто причиной ХНИЗ становятся вредные привычки, а также малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем и стрессы. Среди первых признаков заболеваний — повышенное давление, тахикардия, головные боли, одышка, отеки, слабость и утомляемость. Менее типичные симптомы — головокружение, выпадение волос, круги под глазами и кожные язвы.

Для профилактики ХНИЗ врач рекомендовала следить за здоровьем: контролировать уровень холестерина, давления, глюкозы, индекса массы тела и обхвата талии. Важна и диспансеризация.

Основные правила питания включают ограничение соли до пяти граммов в сутки, употребление фруктов и овощей (400–500 граммов ежедневно), клетчатки, растительных масел. Также следует минимизировать потребление сахара, газировки, сладостей и насыщенных жиров.

Кроме того, Савицкая посоветовала отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и вести активный образ жизни.