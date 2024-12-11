Врач Савицкая посоветовала ежедневно ходить пешком не меньше четырех километров для поддержания здоровья

Правильный образ жизни и отказ от пагубных привычек помогут сохранить здоровье на долгие годы. Об этом рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в интервью сайту pravda-nn.ru.
Специалист напомнила о важности качественного сна длительностью не менее семи-восьми часов в сутки. Ежедневный рацион питания должен содержать от 400 граммов фруктов и овощей. Стоит свести к минимуму употребление соли, трансжирных кислот и алкогольных напитков.
Необходимо двигаться как можно больше. В день следует проходить пешком около четырех-шести километров. Регулярная физическая активность уменьшает вероятность ожирения, инсульта и депрессии, резюмировала Савицкая.
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