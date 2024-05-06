Врач Савицкая порекомендовала отказаться от курения и добавить спорт для сохранения здоровья легких | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 15:40 Врач Савицкая порекомендовала отказаться от курения и добавить спорт для сохранения здоровья легких

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Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая во время Недели сохранения здоровья легких дала советы россиянам, как защитить орган дыхания от болезней. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

В первую очередь медик призвала россиян отказаться от курения и добавить в распорядок дня больше физической активности. Сделать выносливой дыхательную систему помогут бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, 30-60 минут ходьбы пешком в день.

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Далее Савицкая напомнила о регулярной влажной уборке в доме и дыхательной гимнастике. Все эти меры поддержат здоровье легких, сказала специалист.