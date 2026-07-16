Врач Савицкая отметила, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в репродуктивном здоровье

Подготовка к зачатию ребенка важна не только для женщин, но и для мужчин. Врач Наталья Савицкая рассказала, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в своем репродуктивном здоровье, написал сайт MIR24.TV .

Как сообщает ОТР, подготовка к отцовству начинается с комплексного подхода. Медики могут выявить урогенитальные инфекции, гормональные нарушения и другие состояния, влияющие на фертильность.

Савицкая назвала сперматогенез сложным процессом, который может быть нарушен из-за сидячего образа жизни, стресса и горячих ванн.

«Мужчина часто воспринимает свою фертильность как константу: если есть эрекция и семяизвержение, значит, проблем нет. Это опасное заблуждение. Мы можем видеть отличные гормональные показатели и при этом фрагментированную ДНК сперматозоидов, что ведет к серьезным последствиям. Именно поэтому подготовка к отцовству должна быть комплексной», — пояснила врач.

Подготовка занимает примерно две-три недели за три месяца до запланированного зачатия. Это связано с продолжительностью созревания сперматозоидов — от 72 до 75 дней. Важно сделать спермограмму и MAR-тест, чтобы исследовать эякулят и выявить антиспермальные антитела. Среди других обязательных исследований — ПЦР-диагностика на скрытые инфекции, анализ на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C.