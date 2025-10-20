Врач Савицкая обозначила положительное влияние овощей и фруктов на организм

Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая поделилась информацией о пользе овощей и фруктов, связав ее с их цветом. Об этом написало ИА «Время Н» .

По словам Савицкой, овощи и фрукты богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые необходимы для здоровья человека. Она отметила, что плоды разных цветов содержат различные полезные вещества. Например, желтые фрукты и овощи содержат каротиноиды, полезные для сердечно-сосудистой системы. Оранжевые — богаты бета-каротином, который является мощным антиоксидантом. Красные плоды содержат флавоноиды, которые защищают организм от свободных радикалов. Зеленые овощи и фрукты содержат хлорофилл и другие полезные вещества. Фиолетовые или сиреневые плоды содержат антиоксиданты с антимикробным эффектом, сообщил сайт pravda-nn.ru.

Савицкая рекомендует употреблять овощи вместе с мясными блюдами для улучшения переваривания, а фрукты — отдельно, через три часа после мяса. Детям до года можно вводить фрукты в виде пюре и муссов, после прорезывания зубов — до 150 граммов свежих плодов в день. Взрослым рекомендуется до 400–500 грамм овощей и фруктов ежедневно.