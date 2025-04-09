Врач Савицкая: не стоит стараться охватить все ЗОЖ-привычки разом

ЗОЖ — система, которая помогает сохранить здоровье в условиях современного мира, со всеми его стрессами, плохой экологией и фастфудом. Как придерживаться такого образа жизни, рассказала врач Наталья Савицкая в беседе с НИА «Нижний Новгород» .

По словам медика, ЗОЖ — это образ мышления, включающий отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и веществ. Важны физическая активность, правильное питание, позитивный настрой, соблюдение личной гигиены и баланса между работой и отдыхом. Однако эксперт посоветовала не пытаться охватить все принципы здорового образа жизни разом.

«Начинайте с малого: замените газировку на воду, включите утреннюю зарядку, выбирайтесь на природу», — отметила специалист.

Она также добавила, что при внедрении таких привычек наблюдаются положительные изменения: появление энергии, улучшение настроения, очищение кожи и в целом повышение качества работы организма.