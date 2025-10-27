Врач Савицкая назвала высокое давление главной причиной развития инсульта

Главврач нижегородского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила, что инсульт входит в тройку наиболее распространенных причин смерти на планете. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По словам медика, главной причиной возникновения инсульта называют повышенное артериальное давление.

«На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, но без лечения приводит к повреждению сосудов и тяжелым осложнениям, включая инсульт», — предупредила специалист.

Как пояснила Савицкая, также существенное значение имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Нарушения ритма сердца, такие как фибрилляция предсердий, способны спровоцировать ишемический инсульт, протекающий особенно тяжело.