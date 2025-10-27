Врач Савицкая назвала высокое давление главной причиной развития инсульта
Главврач нижегородского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила, что инсульт входит в тройку наиболее распространенных причин смерти на планете. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По словам медика, главной причиной возникновения инсульта называют повышенное артериальное давление.
«На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, но без лечения приводит к повреждению сосудов и тяжелым осложнениям, включая инсульт», — предупредила специалист.
Как пояснила Савицкая, также существенное значение имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Нарушения ритма сердца, такие как фибрилляция предсердий, способны спровоцировать ишемический инсульт, протекающий особенно тяжело.