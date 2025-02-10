Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая заявила, что заболевания сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в России и во всем мире. Важную роль в состоянии сердечно-сосудистой системы играет питание, отметила эксперт в беседе с сайтом « Время Н ».

По ее словам, частое употребление жирной и жареной пищи, кофе, яиц, соли и сахара увеличивает риск инфарктов, инсультов, гипертонии и других серьезных болезней. При таком рационе повышается уровень вредного холестерина и глюкозы в крови, что способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Медик также добавила, что для предотвращения сердечных заболеваний необходимо уделять особое внимание полноценному сну. Недостаток отдыха может спровоцировать гипертонию или сердечный приступ.