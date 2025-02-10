Врач Савицкая: избыток жирной пищи в рационе — верный путь к инфаркту

Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая заявила, что заболевания сердца и сосудов остаются главной причиной смертности в России и во всем мире. Важную роль в состоянии сердечно-сосудистой системы играет питание, отметила эксперт в беседе с сайтом «Время Н».

По ее словам, частое употребление жирной и жареной пищи, кофе, яиц, соли и сахара увеличивает риск инфарктов, инсультов, гипертонии и других серьезных болезней. При таком рационе повышается уровень вредного холестерина и глюкозы в крови, что способствует образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Медик также добавила, что для предотвращения сердечных заболеваний необходимо уделять особое внимание полноценному сну. Недостаток отдыха может спровоцировать гипертонию или сердечный приступ.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте