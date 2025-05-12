Врач Савицкая: головная боль по утрам и нарушение зрения — симптомы гипертонии

Нормальным артериальным давлением считается показатель 120/80 миллиметров ртутного столба. Превышение этого показателя грозит развитием гипертонии, сообщила лавный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в беседе с сайтом pravda-nn.ru .

По словам доктора, повышенное давление опасно потерей эластичности сосудов, снижением кровотока и гипоксией миокарда. Симптомы гипертонии: головная боль утром, шум в ушах, нарушения зрения, кровотечения из носа.

Важно регулярно проверять давление людям старше 40 лет, пациентам с болезнями сердца и почек, а также беременным женщинам. Для профилактики необходимо правильно питаться, вести активный образ жизни и избегать вредных привычек, подчеркнула Савицкая.