Врач Савицкая: дефицит витаминов весной снижает иммунитет и повышает риск развития инфекций

Весной многие люди сталкиваются с ухудшением здоровья из-за обострения хронических заболеваний. О причинах этого явления и методах его предотвращения рассказала руководитель Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в интервью сайту pravda-nn .

По словам специалиста, резкие колебания температуры, давления и влажности весной могут вызвать спазмы сосудов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшая кровоснабжение органов. После зимы организм ослаблен из-за дефицита витаминов, особенно витамина D, что снижает иммунитет и повышает риск инфекций, отметила газета «Петербургский дневник».

Изменение продолжительности светового дня может обострить депрессию и неврологические нарушения. Для профилактики обострений хронических болезней рекомендуется обратиться к специалистам, соблюдать режим дня, заниматься физической активностью и правильно питаться, заключила Савицкая.