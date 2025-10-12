Врач Савина заявила, что при укусе животного можно обратиться в травмпункт или кабинет хирурга

Врач-педиатр и кардиолог клиники Soft Medical Center Юлия Савина поделилась с РИАМО информацией о том, как определить степень опасности укусов животных и правильно обработать рану.

«Если укус нанесло домашнее животное, которое привито, в том числе от бешенства, достаточно тщательно промыть рану теплой водой с мылом. Можно немножко даже кровопускание сделать — поднажать на рану, чтобы слюна вышла», — привела слова Савиной газета «Петербургский дневник».

После этого рану следует обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин) и оставить открытой. Если рана небольшая, ее можно не заклеивать.

При большой площади повреждения нужно промыть место укуса, обработать антисептиком и обратиться за медицинской помощью. Например, в травмпункт или в кабинет хирурга в каком-то медицинском учреждении.

Возможно, потребуется зашить рану. Опасность возрастает, если животное не домашнее или питомец не вакцинирован, предупредила врач.

Далее необходимо обратиться в любое медучреждение, проводящее вакцинацию, где обязаны привить от бешенства вне зависимости от наличия полиса ОМС, заключила Савина.