Весной многие сталкиваются с апатией и снижением жизненного тонуса. Однако есть способ быстро восстановить силы — капельницы здоровья, или инфузионная терапия. Кому подходит такой метод, рассказала терапевт Александра Савина в беседе с Life .

По ее словам, инфузионная «перезагрузка» показана при стрессе и переутомлении, отравлении и обезвоживании, дефиците витаминов и минералов. Кроме того, введение препарата подходит для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета, поддержки организма при хронических болезнях, профилактики расстройств памяти, внимания и мышления.

«Капельницы доставляют лекарства и жидкости непосредственно в вену, что обеспечивает мгновенное поступление активных веществ в кровоток. Это позволяет лекарствам быстрее достигать нужных органов и тканей», — пояснила врач.

Она также отметила, что капельницы бывают разных видов, каждый из которых помогает в определенных ситуациях. Так, «капельницы молодости» улучшают состояние кожи, благодаря чему уменьшаются морщины, запускаются обменные и регенерирующие процессы в организме.