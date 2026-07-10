Врач Савельев предупредил, что зависимость от капель для носа может потребовать хирургического вмешательства

Сосудосуживающие капли эффективно восстанавливают носовое дыхание при простуде, но их длительное и неконтролируемое использование может привести к серьезным проблемам. В некоторых случаях многолетняя зависимость от таких препаратов заканчивается операцией. Об этом рассказал оториноларинголог «СМ-Клиники» Павел Савельев в беседе с RT .

Он отметил, что большинство сосудосуживающих препаратов безопасны, если применять их по инструкции — обычно не дольше 5–7 дней. Однако многие пациенты продолжают использовать их в течение нескольких недель, месяцев и даже лет, потому что без капель нос перестает дышать.

Савельев объяснил, что со временем возникает замкнутый круг: слизистая оболочка носа перестает самостоятельно регулировать тонус сосудов, развивается медикаментозный ринит, и зависимость от капель усиливается. При этом заболевании сосуды слизистой постоянно находятся в состоянии отека, и человек практически не может дышать носом без очередной дозы препарата.

Помимо постоянной заложенности носа, длительное применение капель может вызывать сухость слизистой, образование болезненных корок, частые носовые кровотечения и снижение обоняния. В результате нарушается защитная функция носовой полости, что увеличивает риск воспалительных заболеваний.

По словам Савельева, самостоятельно отказаться от капель удается далеко не всегда. Если изменения слизистой становятся выраженными, одного медикаментозного лечения может быть недостаточно. В таких случаях восстановить нормальное дыхание поможет только операция. Решение об операции принимается после полного обследования.