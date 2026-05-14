Врач Савеленок развеяла миф о том, что употребление чипсов обязательно приведет к гастриту

Педиатр и нутрициолог клиники «Альфскрин» Ирина Савеленок развеяла миф о том, что употребление чипсов обязательно приведет к гастриту. Об этом написала «ТСН24» .

По ее словам, воспаление слизистой желудка могут вызвать бактерия Helicobacter pylori, прием некоторых препаратов в неконтролируемых количествах и проблемы в работе иммунной системы.

Сама по себе еда, включая чипсы, не вызывает воспаление и боль в животе. Это происходит только при уже воспаленном желудке. В таком случае боль может спровоцировать острая пища, большие промежутки между приемами пищи или слишком большой объем еды.

Если вы или ваш ребенок не питаетесь только чипсами ежедневно, то иногда можно позволить себе немного «хрум-хрум-хрум», улыбается Ирина Савеленок.